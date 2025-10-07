Die Interaktionsdesigner-Vergütung in United States bei Bloomberg reicht von $218K pro year für Product Designer bis $272K pro year für Senior Product Designer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $225K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Bloombergs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Product Designer
$218K
$184K
$0
$33.5K
Senior Product Designer
$272K
$219K
$0
$52.5K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Bloomberg unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)