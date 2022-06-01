Unternehmensverzeichnis
Bloom Energy
Bloom Energy Gehälter

Bloom Energy's Gehaltsbereich reicht von $9,535 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $306,525 für einen Chemieingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Bloom Energy. Zuletzt aktualisiert: 8/21/2025

$160K

Biomedizintechniker
$225K
Chemieingenieur
$307K
Regelungstechniker
$129K

Datenanalyst
$9.5K
Data Scientist
$119K
Elektroingenieur
$170K
Finanzanalyst
$157K
Hardware-Ingenieur
$236K
Maschinenbauingenieur
$164K
Vertrieb
$289K
Software-Ingenieur
$72.4K
FAQ

Den højest betalende rolle rapporteret hos Bloom Energy er Chemieingenieur at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $306,525. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Bloom Energy er $163,815.

