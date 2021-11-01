Unternehmensverzeichnis
Blockchain.com
Blockchain.com Gehälter

Blockchain.coms Gehaltsbereich reicht von $107,529 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $231,985 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Blockchain.com. Zuletzt aktualisiert: 9/12/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $108K

Dateningenieur

Geschäftsentwicklung
$149K
Datenwissenschaftler
$201K

Marketing
$142K
Produktdesigner
$177K
Produktdesign-Manager
$180K
Software-Engineering-Manager
$179K
Technischer Programmmanager
$232K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Blockchain.com unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Blockchain.com ist Technischer Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $231,985. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Blockchain.com beträgt $178,055.

