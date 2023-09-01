Unternehmensverzeichnis
Blinkit
Blinkit Gehälter

Blinkits Gehaltsbereich reicht von $1,656 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $84,834 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Blinkit. Zuletzt aktualisiert: 9/12/2025

Software-Ingenieur
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
Median $47.8K
Produktmanager
Median $43.2K

Buchhalter
$1.7K
Verwaltungsassistent
$4.8K
Manager für Geschäftsabläufe
$44K
Business-Analyst
$24.6K
Datenanalyst
$20.6K
Personalwesen
$4.4K
Programmmanager
$14K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Blinkit ist Software-Ingenieur at the Software Engineer 3 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $84,834. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Blinkit beträgt $29,655.

