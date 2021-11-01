Blend360 Gehälter

Blend360s Gehaltsbereich reicht von $23,422 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler in India am unteren Ende bis $160,800 für einen Data-Science-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Blend360 . Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025