Blend360
Blend360 Gehälter

Blend360s Gehaltsbereich reicht von $23,422 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler in India am unteren Ende bis $160,800 für einen Data-Science-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Blend360. Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025

$160K

Datenwissenschaftler
Median $23.4K
Software-Ingenieur
Median $31.6K

Dateningenieur

Business-Analyst
Median $100K

Datenanalyst
$53.7K
Data-Science-Manager
$161K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Blend360 ist Data-Science-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $160,800. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Blend360 beträgt $53,730.

