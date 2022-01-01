Unternehmensverzeichnis
Blackbaud
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Blackbaud Gehälter

Blackbauds Gehaltsbereich reicht von $41,650 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $223,875 für einen Personalwesen am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Blackbaud. Zuletzt aktualisiert: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Staff B $116K
Senior B $136K

Full-Stack Software-Entwickler

Produktmanager
Median $98.1K
Projektmanager
Median $106K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 39
54 39
Software-Engineering-Manager
Median $180K
Unternehmensanalyst
$81.3K
Geschäftsentwicklung
$62.3K
Kundenservice
$41.7K
Personalwesen
$224K
Produktdesigner
$101K
Vertrieb
$95.7K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.4%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Blackbaud unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.4% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.40% jährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Blackbaud ist Personalwesen at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $223,875. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Blackbaud beträgt $100,500.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Blackbaud gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • ManTech
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Red Hat
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen