Unternehmensverzeichnis
Black Sesame Technologies
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Black Sesame Technologies Gehälter

Black Sesame Technologies's Gehaltsbereich reicht von $85,224 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $193,800 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Black Sesame Technologies. Zuletzt aktualisiert: 8/23/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $190K
Hardware-Ingenieur
$194K
Personalwesen
$85.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Black Sesame Technologies gemeldet wurde, ist Hardware-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $193,800. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Black Sesame Technologies gemeldet wurde, beträgt $190,000.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Black Sesame Technologies gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Argo AI
  • Credit Karma
  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen