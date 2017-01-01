Unternehmensverzeichnis
Bira 91
    • Über uns

    Bira 91 is a handcrafted beer brand that captures a playful and irreverent spirit, targeting millennials in India with its distinctive flavors and urban branding.

    bira91.com
    Website
    2015
    Gründungsjahr
    750
    Anzahl Mitarbeiter
    $100M-$250M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

