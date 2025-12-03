Unternehmensverzeichnis
Biostrap
Biostrap Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in United States bei Biostrap reicht von $129K bis $184K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Biostraps Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$147K - $167K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$129K$147K$167K$184K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Biostrap in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $184,080. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Biostrap für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $129,480.

