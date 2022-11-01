Unternehmensverzeichnis
BHP
BHP Gehälter

BHP's Gehaltsbereich reicht von $58,621 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $194,281 für einen Buchhalter am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von BHP. Zuletzt aktualisiert: 8/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $103K

Full-Stack-Softwareingenieur

Buchhalter
$194K
Unternehmensentwicklung
$121K

Data Scientist
$128K
Geologieingenieur
$156K
Hardware-Ingenieur
$78.5K
Informationstechnologe (IT)
$88.5K
Maschinenbauingenieur
$138K
Produktdesigner
$101K
Produktmanager
$142K
Projektmanager
$159K
Vertrieb
$58.6K
Lösungsarchitekt
$94.2K
Technischer Programm-Manager
$181K
Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei BHP gemeldet wurde, ist Buchhalter at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $194,281. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei BHP gemeldet wurde, beträgt $124,515.

