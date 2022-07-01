Unternehmensverzeichnis
Bestow
Bestow Gehälter

Bestow's Gehaltsbereich reicht von $34,423 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Bauingenieur am unteren Ende bis $172,891 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Bestow. Zuletzt aktualisiert: 8/19/2025

$160K

Bauingenieur
$34.4K
Produktdesigner
$134K
Produktmanager
$173K

Software-Ingenieur
$125K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Bestow gemeldet wurde, ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $172,891. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Bestow gemeldet wurde, beträgt $129,875.

