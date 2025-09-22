Unternehmensverzeichnis
Bessemer Venture Partners
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Risikokapitalgeber

  • Alle Risikokapitalgeber-Gehälter

Bessemer Venture Partners Risikokapitalgeber Gehälter

Die durchschnittliche Risikokapitalgeber-Gesamtvergütung in United States bei Bessemer Venture Partners reicht von $224K bis $319K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Bessemer Venture Partnerss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$254K - $289K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$224K$254K$289K$319K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Risikokapitalgeber Einträges bei Bessemer Venture Partners um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Bessemer Venture Partners?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Risikokapitalgeber Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Risikokapitalgeber bei Bessemer Venture Partners in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $318,600. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Bessemer Venture Partners für die Position Risikokapitalgeber in United States beträgt $224,100.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Bessemer Venture Partners gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Google
  • Roblox
  • Square
  • Stripe
  • Facebook
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen