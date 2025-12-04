Unternehmensverzeichnis
BenQ
BenQ Produktdesigner Gehälter

Die durchschnittliche Produktdesigner-Gesamtvergütung in Taiwan bei BenQ reicht von NT$643K bis NT$898K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für BenQs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$22.7K - $27.5K
Taiwan
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$21K$22.7K$27.5K$29.3K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei BenQ?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei BenQ in Taiwan liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von NT$898,065. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei BenQ für die Position Produktdesigner in Taiwan beträgt NT$642,581.

