Benevity
Benevity Gehälter

Benevitys Gehaltsbereich reicht von $40,275 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $128,036 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Benevity. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

Software-Ingenieur
Median $91.3K

Full-Stack Software-Entwickler

Produktdesigner
Median $87.3K
Produktmanager
Median $92.3K

Software-Engineering-Manager
Median $128K
Unternehmensanalyst
$72.3K
Kundenservice
$40.3K
Programmmanager
$58.9K
Lösungsarchitekt
$91.5K
Technischer Programmmanager
$53.9K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Benevity unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Benevity ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $128,036. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Benevity beträgt $87,266.

