BenchSci Produktdesign-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Produktdesign-Manager-Gesamtvergütung in Canada bei BenchSci reicht von CA$127K bis CA$182K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für BenchScis Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $105K - $123K Canada Übliche Spanne Mögliche Spanne $92K $105K $123K $131K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei BenchSci unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei BenchSci ?

