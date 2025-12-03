Benchling Cybersicherheitsanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Cybersicherheitsanalyst-Gesamtvergütung bei Benchling reicht von $160K bis $222K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Benchlings Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $171K - $201K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $160K $171K $201K $222K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart Options Bei Benchling unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

