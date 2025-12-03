Unternehmensverzeichnis
Ben & Frank
Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Mexico bei Ben & Frank reicht von MX$407K bis MX$581K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ben & Franks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$24.9K - $29.1K
Mexico
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$21.7K$24.9K$29.1K$31K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Ben & Frank?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Ben & Frank in Mexico liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von MX$581,143. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ben & Frank für die Position Software-Ingenieur in Mexico beträgt MX$407,297.

