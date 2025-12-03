Unternehmensverzeichnis
Bemobi
Bemobi Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in Brazil bei Bemobi reicht von R$123K bis R$169K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Bemobis Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$24.4K - $28.9K
Brazil
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$22.5K$24.4K$28.9K$30.8K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Bemobi?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Bemobi in Brazil liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von R$168,625. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Bemobi für die Position Datenwissenschaftler in Brazil beträgt R$123,170.

Weitere Ressourcen

