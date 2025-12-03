Unternehmensverzeichnis
BELLA+CANVAS
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Personalwesen

  • Alle Personalwesen-Gehälter

BELLA+CANVAS Personalwesen Gehälter

Die durchschnittliche Personalwesen-Gesamtvergütung in Nicaragua bei BELLA+CANVAS reicht von NIO 206K bis NIO 282K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für BELLA+CANVASs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Personalwesen Einträges bei BELLA+CANVAS um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei BELLA+CANVAS?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Personalwesen Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalwesen bei BELLA+CANVAS in Nicaragua liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von NIO 282,281. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei BELLA+CANVAS für die Position Personalwesen in Nicaragua beträgt NIO 206,188.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für BELLA+CANVAS gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Square
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bellacanvas/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.