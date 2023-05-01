Unternehmensverzeichnis
Beam
Beam Gehälter

Beams Gehaltsbereich reicht von $22,509 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $71,381 für einen Personalwesen am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Beam. Zuletzt aktualisiert: 9/4/2025

$160K

Personalwesen
$71.4K
Produktdesigner
$65.6K
Software-Ingenieur
$22.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
FAQ

Najlepšie platenú pozíciu v Beam predstavuje Personalwesen at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $71,381. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Beam je $65,641.

Weitere Ressourcen