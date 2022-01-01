Unternehmensverzeichnis
Beachbody
Beachbody Gehälter

Beachbodys Gehaltsbereich reicht von $116,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $208,950 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Beachbody. Zuletzt aktualisiert: 9/4/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $139K
Datenwissenschaftler
Median $116K
Produktmanager
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Software-Engineering-Manager
$209K
Technischer Programmmanager
$170K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Beachbody ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $208,950. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Beachbody beträgt $148,920.

