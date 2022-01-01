BD Gehälter

BDs Gehaltsbereich reicht von $12,361 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Gründer am unteren Ende bis $230,840 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von BD . Zuletzt aktualisiert: 9/4/2025