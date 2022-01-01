BCG Digital Ventures Gehälter

Unternehmensverzeichnis
BCG Digital Ventures
BCG Digital Ventures's Gehaltsbereich reicht von $57,839 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Recruiter in Netherlands am unteren Ende bis $327,256 für einen Risikokapitalgeber in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von BCG Digital Ventures. Zuletzt aktualisiert: 8/11/2025

$160K

Produktmanager
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Software-Ingenieur
Median $162K
Data Scientist
$159K

Personalwesen
$134K
Unternehmensberater
$156K
Produktdesigner
$111K
Produktdesign-Manager
$166K
Recruiter
$57.8K
Software Engineering Manager
$159K
UX-Forscher
$121K
Risikokapitalgeber
$327K
Die am besten bezahlte Rolle, die bei BCG Digital Ventures gemeldet wurde, ist Risikokapitalgeber at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $327,256. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei BCG Digital Ventures gemeldet wurde, beträgt $158,547.

