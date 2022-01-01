Unternehmensverzeichnis
BBVA USA
BBVA USA Gehälter

BBVA USAs Gehaltsbereich reicht von $59,352 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen in Cyprus am unteren Ende bis $177,383 für einen Software-Engineering-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von BBVA USA. Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025

$160K

Datenwissenschaftler
$162K
Personalwesen
$59.4K
Software-Ingenieur
$86K

Software-Engineering-Manager
$177K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei BBVA USA ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $177,383. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei BBVA USA beträgt $123,776.

