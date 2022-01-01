Unternehmensverzeichnis
BBC
BBC Gehälter

BBCs Gehaltsbereich reicht von $23,231 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $137,102 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von BBC. Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025

$160K

Software-Ingenieur
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $134K
Software-Engineering-Manager
Median $137K

Buchhalter
$52.1K
Business-Analyst
$89.4K
Datenanalyst
$69K
Datenwissenschaftler
$82.9K
Personalwesen
$66.3K
Informationstechnologe (IT)
$64.7K
Maschinenbauingenieur
$70.2K
Produktdesigner
$23.2K
Lösungsarchitekt
$121K
UX-Forscher
$62.7K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei BBC ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $137,102. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei BBC beträgt $69,014.

Weitere Ressourcen