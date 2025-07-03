Bank of China Gehälter

Bank of Chinas Gehaltsbereich reicht von $16,777 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter in China am unteren Ende bis $281,400 für einen Software-Engineering-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Bank of China . Zuletzt aktualisiert: 11/19/2025