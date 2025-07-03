Unternehmensverzeichnis
Bank of China
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Bank of China Gehälter

Bank of Chinas Gehaltsbereich reicht von $16,777 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter in China am unteren Ende bis $281,400 für einen Software-Engineering-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Bank of China. Zuletzt aktualisiert: 11/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Buchhalter
$16.8K
Verwaltungsassistent
$30.2K
Geschäftsabläufe
$30.2K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 61
101 61
Manager für Geschäftsabläufe
$39.6K
Unternehmensanalyst
$62K
Geschäftsentwicklung
$35.2K
Kundenservice
$33.5K
Datenwissenschaftler
$149K
Elektroingenieur
$77.7K
Finanzanalyst
Median $73K
Personalwesen
$209K
Produktdesigner
$51.6K
Produktmanager
$29.7K
Software-Ingenieur
$47.6K
Software-Engineering-Manager
$281K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Bank of China ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $281,400. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Bank of China beträgt $47,558.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Bank of China gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Google
  • Lyft
  • Netflix
  • Uber
  • Microsoft
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen