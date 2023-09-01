Unternehmensverzeichnis
Banco de Bogota
Banco de Bogota Gehälter

Banco de Bogota's Gehaltsbereich reicht von $10,399 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Data Scientist am unteren Ende bis $49,856 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Banco de Bogota. Zuletzt aktualisiert: 8/24/2025

$160K

Data Scientist
$10.4K
Software-Ingenieur
$29.4K
Software Engineering Manager
$49.9K

FAQ

The highest paying role reported at Banco de Bogota is Software Engineering Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $49,856. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Banco de Bogota is $29,391.

Andere Ressourcen