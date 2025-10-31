Unternehmensverzeichnis
Ayar Labs
Ayar Labs Hardware-Ingenieur Gehälter

Das mittlere Hardware-Ingenieur-Vergütungspaket in United States bei Ayar Labs beläuft sich auf $175K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ayar Labss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025

Median-Paket
company icon
Ayar Labs
Hardware Engineer
San Jose, CA
Gesamt pro Jahr
$175K
Stufe
Senior Engineer
Grundgehalt
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
0 Jahre
Jahre Erfahrung
3 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Ayar Labs?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Beitragen

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Hardware-Ingenieur bei Ayar Labs in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $180,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ayar Labs für die Position Hardware-Ingenieur in United States beträgt $175,000.

