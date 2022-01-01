Unternehmensverzeichnis
Axoni
Axoni Gehälter

Axonis Gehaltsbereich reicht von $155,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $165,825 für einen Unternehmensanalyst am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Axoni. Zuletzt aktualisiert: 11/17/2025

Software-Ingenieur
Median $155K
Unternehmensanalyst
$166K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Axoni unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Axoni ist Unternehmensanalyst at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $165,825. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Axoni beträgt $160,413.

