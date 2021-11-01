Unternehmensverzeichnis
Aviatrix
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Aviatrix Gehälter

Aviatrixs Gehaltsbereich reicht von $81,397 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Customer Success in India am unteren Ende bis $301,500 für einen Lösungsarchitekt in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Aviatrix. Zuletzt aktualisiert: 8/26/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full-Stack-Softwareentwickler

Netzwerkingenieur

Customer Success
$81.4K
Vertriebsingenieur
$219K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Lösungsarchitekt
$302K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Aviatrix unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Aviatrix ist Lösungsarchitekt at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $301,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Aviatrix beträgt $233,200.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Aviatrix gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Infoblox
  • ADARA Networks
  • Spectralink
  • Velocitor Solutions
  • Proofpoint
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen