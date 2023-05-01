Unternehmensverzeichnis
Avesta Housing
Top-Einblicke
    • Über uns

    Avesta Housing, founded in 1972, is a leader in affordable housing. Their mission is to provide quality affordable homes for people in need, improving lives and strengthening communities.

    avestahousing.org
    Website
    1972
    Gründungsjahr
    351
    Anzahl Mitarbeiter
    $50M-$100M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

