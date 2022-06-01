Unternehmensverzeichnis
Avant
Avant Gehälter

Avant's Gehaltsbereich reicht von $99,500 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $306,626 für einen Data Science Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Avant. Zuletzt aktualisiert: 8/9/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $150K
Produktmanager
Median $110K
Datenanalyst
$101K

Data Science Manager
$307K
Data Scientist
$181K
Produktdesigner
$99.5K
Software Engineering Manager
$285K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Avant gemeldet wurde, ist Data Science Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $306,626. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Avant gemeldet wurde, beträgt $150,000.

Andere Ressourcen