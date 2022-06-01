Unternehmensverzeichnis
Avangrid Renewables
Avangrid Renewables Gehälter

Avangrid Renewables's Gehaltsbereich reicht von $84,280 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Data Scientist am unteren Ende bis $142,100 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Avangrid Renewables. Zuletzt aktualisiert: 8/16/2025

$160K

Data Scientist
$84.3K
Finanzanalyst
$129K
Software-Ingenieur
$142K

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Avangrid Renewables gemeldet wurde, ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $142,100. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Avangrid Renewables gemeldet wurde, beträgt $129,350.

