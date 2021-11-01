Unternehmensverzeichnis
Automox
Automox Gehälter

Automox's Gehaltsbereich reicht von $119,400 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Programmmanager am unteren Ende bis $165,825 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Automox. Zuletzt aktualisiert: 8/16/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $165K
Personalwesen
$129K
Produktmanager
$166K

Programmmanager
$119K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Automox gemeldet wurde, ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $165,825. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Automox gemeldet wurde, beträgt $147,175.

Andere Ressourcen