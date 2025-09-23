Die Technischer Programmmanager-Vergütung in United States bei Autodesk reicht von $144K pro year für P3 bis $216K pro year für P4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $188K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Autodesks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$144K
$117K
$18.9K
$8K
P4
$216K
$169K
$29.3K
$17.1K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)
