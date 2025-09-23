Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in United States bei Autodesk reicht von $188K pro year für M1 bis $406K pro year für M5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $300K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Autodesks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.32% vierteljährlich)