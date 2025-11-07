Unternehmensverzeichnis
Autodesk
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Software-Ingenieur Level

Principal Engineer

Levels bei Autodesk

Levels vergleichen
  1. Software Engineer 1Grade 8
  2. Software Engineer 2Grade 9
  3. Software Engineer 3Grade 10
    4. Zeige 7 weitere Levels
Durchschnitt Jährlich Gesamtvergütung
MX$128,164
Grundgehalt
MX$1,102,014
Aktienanteil ()
MX$1,058,891
Bonus
MX$282,414
Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$381K
Datadog logo
+MX$667K
Verily logo
+MX$419K
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Autodesk gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen