Autodesk Programmmanager Gehälter

Die durchschnittliche Programmmanager-Gesamtvergütung in Singapore bei Autodesk reicht von SGD 210K bis SGD 299K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Autodesks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

SGD 209K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Programmmanager bei Autodesk in Singapore liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SGD 298,946. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Autodesk für die Position Programmmanager in Singapore beträgt SGD 210,276.

Weitere Ressourcen