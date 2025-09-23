Autodesk Programmmanager Gehälter

Die durchschnittliche Programmmanager-Gesamtvergütung in Singapore bei Autodesk reicht von SGD 210K bis SGD 299K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Autodesks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung SGD 238K - SGD 271K Singapore Übliche Spanne Mögliche Spanne SGD 210K SGD 238K SGD 271K SGD 299K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 33.3 % JAHR 1 33.3 % JAHR 2 33.3 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33.3 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 33.30 % jährlich ) 33.3 % JAHR 1 33.3 % JAHR 2 33.3 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33.3 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 8.32 % vierteljährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 8.32 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Autodesk ?

