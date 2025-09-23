Die Produktmanager-Vergütung in United States bei Autodesk reicht von $142K pro year für P1 bis $426K pro year für P6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $246K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Autodesks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.32% vierteljährlich)