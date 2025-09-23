Unternehmensverzeichnis
Autodesk
Autodesk Maschinenbauingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Maschinenbauingenieur-Gesamtvergütung in Canada bei Autodesk reicht von CA$160K bis CA$223K pro year.

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CA$172K - CA$202K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CA$160KCA$172KCA$202KCA$223K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

CA$226K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.32% vierteljährlich)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Maschinenbauingenieur at Autodesk in Canada sits at a yearly total compensation of CA$223,025. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Maschinenbauingenieur role in Canada is CA$160,121.

Weitere Ressourcen