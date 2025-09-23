Die Datenwissenschaftler-Vergütung in United States bei Autodesk reicht von $160K pro year für P2 bis $192K pro year für P4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $150K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Autodesks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$160K
$132K
$15.9K
$12.6K
P3
$172K
$138K
$22K
$11K
P4
$192K
$152K
$22.5K
$16.8K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Autodesk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.32% vierteljährlich)