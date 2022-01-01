Unternehmensverzeichnis
auticon
    • Über uns

    Auticon, stylised as auticon, is an international information technology consulting firm that exclusively employs adults on the autism spectrum as Information technology consultants.

    https://auticon.com
    Website
    2011
    Gründungsjahr
    300
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

