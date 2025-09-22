Unternehmensverzeichnis
Australian Government
Australian Government Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in Australia bei Australian Government reicht von A$103K bis A$146K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Australian Governments Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

A$117K - A$138K
Australia
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
A$103KA$117KA$138KA$146K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Australian Government?

Enthaltene Titel

Cloud-Sicherheitsarchitekt

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Australian Government in Australia liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von A$145,862. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Australian Government für die Position Lösungsarchitekt in Australia beträgt A$102,737.

