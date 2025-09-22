Unternehmensverzeichnis
Aurora
  • Gehälter
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner-Gehälter

Aurora Produktdesigner Gehälter

Die Produktdesigner-Vergütung in United States bei Aurora beträgt $170K pro year für P6. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Auroras Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$150K - $178K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$139K$150K$178K$190K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Anzeigen 3 Weitere Stufen
$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Aurora unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

FAQ

The highest paying salary package reported for a Produktdesigner at Aurora in United States sits at a yearly total compensation of $189,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora for the Produktdesigner role in United States is $138,600.

