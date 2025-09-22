Aurora Produktdesigner Gehälter

Die Produktdesigner-Vergütung in United States bei Aurora beträgt $170K pro year für P6. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Auroras Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $150K - $178K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $139K $150K $178K $190K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Durchschnitt Vergütung nach Stufe Vergütung hinzufügen Stufen vergleichen

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus P4 Product Designer I $ -- $ -- $ -- $ -- P5 Product Designer II $ -- $ -- $ -- $ -- P6 Senior Product Designer $170K $150K $12.5K $7.5K P7 Staff Product Designer $ -- $ -- $ -- $ -- Anzeigen 3 Weitere Stufen

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart Options Bei Aurora unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart Options Bei Aurora unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Aurora ?

