Aurora Solar
Aurora Solar Software-Engineering-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in United States bei Aurora Solar reicht von $198K bis $270K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Aurora Solars Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$212K - $256K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$198K$212K$256K$270K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Aurora Solar unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Engineering-Manager at Aurora Solar in United States sits at a yearly total compensation of $270,280. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora Solar for the Software-Engineering-Manager role in United States is $198,050.

