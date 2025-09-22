Unternehmensverzeichnis
Aurora Solar
Aurora Solar Software-Ingenieur Gehälter

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in United States bei Aurora Solar beläuft sich auf $185K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Aurora Solars Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Median-Paket
company icon
Aurora Solar
Software Engineer
San Francisco, CA
Gesamt pro Jahr
$185K
Stufe
L4
Grundgehalt
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Jahre im Unternehmen
4 Jahre
Jahre Erfahrung
6 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Aurora Solar?

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Neueste Gehaltsangaben
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Aurora Solar unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Software-Ingenieur chez Aurora Solar in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $235,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Aurora Solar pour le poste Software-Ingenieur in United States est de $181,000.

Weitere Ressourcen