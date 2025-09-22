Unternehmensverzeichnis
Aurigo Software
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Aurigo Software Technischer Programmmanager Gehälter

Die durchschnittliche Technischer Programmmanager-Gesamtvergütung in United States bei Aurigo Software reicht von $101K bis $140K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Aurigo Softwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$108K - $127K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$101K$108K$127K$140K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Aurigo Software?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Technischer Programmmanager bei Aurigo Software in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $140,400. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Aurigo Software für die Position Technischer Programmmanager in United States beträgt $100,800.

