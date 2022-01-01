Unternehmensverzeichnis
Audible
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Audible Gehälter

Audible's Gehaltsbereich reicht von $53,890 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Geschäftsbetrieb am unteren Ende bis $525,300 für einen Informationstechnologe (IT) am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Audible. Zuletzt aktualisiert: 8/22/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Business Intelligence Ingenieur

Data Scientist
Median $225K
Software Engineering Manager
Median $360K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Produktmanager
Median $220K
Programmmanager
Median $137K
Recruiter
Median $150K
Technischer Programm-Manager
Median $192K
Geschäftsbetrieb
$53.9K
Business Analyst
$112K
Finanzanalyst
$161K
Personalwesen
$169K
Informationstechnologe (IT)
$525K
Rechtswesen
$393K
Unternehmensberater
$101K
Marketing-Betrieb
$189K
UX-Forscher
$168K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Plan

5%

JAHR 1

15%

JAHR 2

40%

JAHR 3

40%

JAHR 4

Aktientyp
RSU

Bei Audible unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 5% wird erworben im 1st-JAHR (5.00% jährlich)

  • 15% wird erworben im 2nd-JAHR (15.00% jährlich)

  • 40% wird erworben im 3rd-JAHR (20.00% halbjährlich)

  • 40% wird erworben im 4th-JAHR (20.00% halbjährlich)

25%

JAHR 1

35%

JAHR 2

40%

JAHR 3

Aktientyp
RSU

Bei Audible unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 35% wird erworben im 2nd-JAHR (35.00% jährlich)

  • 40% wird erworben im 3rd-JAHR (40.00% jährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen in Kontakt zu treten, Karrieretipps zu erhalten und mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Audible에서 보고된 최고 급여 직무는 Informationstechnologe (IT) at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $525,300입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Audible에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $178,375입니다.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Audible gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Alto
  • Vimeo
  • SeatGeek
  • Glossier
  • Papa
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen