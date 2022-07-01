Unternehmensverzeichnis
Athelas
Athelas Gehälter

Athelass Gehaltsbereich reicht von $35,175 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $207,834 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Athelas. Zuletzt aktualisiert: 10/9/2025

$160K

Verwaltungsassistent
$50.8K
Manager für Geschäftsabläufe
$169K
Marketing-Operations
$95.8K

Produktmanager
$208K
Software-Ingenieur
$35.2K

Full-Stack-Softwareentwickler

Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Athelas unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Weitere Ressourcen