Astranis
Astranis Gehälter

Astraniss Gehaltsbereich reicht von $121,762 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Maschinenbauingenieur am unteren Ende bis $225,400 für einen Recht am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Astranis. Zuletzt aktualisiert: 8/30/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $213K
Maschinenbauingenieur
Median $122K
Hardware-Ingenieur
Median $140K

Personalvermittler
Median $155K
Technischer Programmmanager
Median $165K
Recht
$225K
Vertriebsingenieur
$139K
Risikokapitalgeber
$201K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Astranis unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Astranis ist Recht at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $225,400. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Astranis beträgt $160,000.

